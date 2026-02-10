Venezia-Modena | Serie B in esclusiva su DAZN ecco le opzioni per la diretta streaming e i costi degli abbonamenti

Questa sera allo stadio Penzo, Venezia e Modena si sono affrontate nella 24esima giornata di Serie B. La partita è iniziata alle 20:00 e si può seguire in diretta streaming su DAZN, che offre diverse opzioni di abbonamento e prezzi. I tifosi sono rimasti incollati allo schermo per scoprire chi avrebbe ottenuto i tre punti.

La partita tra Venezia e Modena, valida per la 24esima giornata della Serie B, si è disputata oggi, martedì 10 febbraio 2026, allo stadio Penzo, con inizio alle ore 20:00. Per gli appassionati che desiderano seguire l'incontro in diretta, l'opzione della visione gratuita non è disponibile in Italia. La trasmissione è affidata esclusivamente a DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che richiede un abbonamento attivo per l'accesso ai contenuti. L'attesa per il fischio d'inizio è palpabile tra i tifosi di entrambe le squadre. Il Venezia, ospitando il match, cercherà di sfruttare il vantaggio del campo per conquistare punti preziosi in classifica. Serie B 2025-2026: Venezia-Modena, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Venezia-Modena nella ventiquattresima giornata di Serie B 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 20.00 al 'Penzo'. sportal.it Pronostici Serie B, il Venezia di Stroppa batte il Modena? Ecco il parere dei bookieTra le partite della serata, in Serie B, spicca Venezia-Modena. I lagunari sono reduci dalla vittoria per 2-1 a Frosinone che ricaccia indietro i ciociari (impedendogli il sorpasso in vetta) e permett ... tuttosport.com #VENEZIAFCNEWS #VENEZIAFCGREEKFANS #ARANCIONEROVERDE La designazione arbitrale per Venezia FC - Modena Sarà il sig. Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere il match Venezia FC-Modena, in programma martedì 10 febb - facebook.com facebook #Venezia- #Modena, la prevendita raggiunge quota 7560 spettatori attesi x.com

