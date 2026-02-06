Milano-Cortina 2026 crollano i prezzi degli alloggi | quanto costano ora e quali sono le cause
I prezzi degli alloggi per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono scesi di molto. Prima si pagavano in media 1874 euro, ora sono scesi a 1103. La domanda di camere e appartamenti è più bassa del previsto, e questo spinge i prezzi verso il basso. Gli operatori del settore si aspettavano un aumento, ma così non è stato. La crisi e le incertezze stanno influenzando le prenotazioni, e molti si chiedono quanto durerà questa tendenza.
Si è registrato un importante calo dei prezzi per gli alloggi delle Olimpiadi invernali: il costo medio si è abbassato da 1874 euro a 1103, a fronte di una domanda più bassa del previsto.🔗 Leggi su Fanpage.it
