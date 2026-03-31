A Nusco, durante la Pasqua, si è svolta una cerimonia presso una residenza sanitaria assistenziale, coinvolgendo anziani e staff in un momento di spiritualità. L’evento ha combinato tradizioni religiose e attenzione alla cura delle persone, creando un’occasione di vicinanza e solidarietà tra i presenti. La celebrazione ha puntato a sottolineare il valore dell’umanità e della comunità in un periodo di festa.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di profonda spiritualità ma anche di autentica condivisione quello vissuto presso l’ R.S.A. di Nusco, dove si è celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Pasquale Cascio. Alla celebrazione hanno preso parte autorità civili, forze dell’ordine, personale sanitario, volontari, familiari e soprattutto gli ospiti della struttura, veri protagonisti di una giornata all’insegna della vicinanza e dell’umanità. A margine della funzione, il Sindaco di Nusco, Antonio Iuliano, ha voluto rivolgere un sentito messaggio alla comunità presente, sottolineando il valore dell’incontro e della condivisione: “ Non è stato soltanto un momento religioso, ma un’occasione autentica di incontro, di vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Nessuno deve sentirsi solo”: a Nusco la Pasqua dell’RSA tra fede e umanità

Articoli correlati

Chiusura dell'ufficio postale di Nusco, il gruppo consiliare "Uniti per Nusco": "Servono chiarezza e azioni concrete per ripristinare il servizio"La chiusura dell’ufficio postale di Nusco, determinata dalla presenza di topi nei locali, ha provocato comprensibili preoccupazioni e disagi per la...

Archi di Pasqua, San Biagio Platani torna a costruire il suo capolavoro tra fede e memoriaC’è un momento, ogni anno, in cui un intero paese torna a rivelare una delle sue essenze più antiche e riconoscibili.

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Uniti per Paolo e Rachele Franchelli, il consigliere Podio a Roma a sostengo delle due associazioni ingaune: Nessuno deve sentirsi solo; A don Ciotti il Sigillo civico di Torino: Dedicato ai giovani arrivati da lontano; Giornata Viola 2026, il mondo si tinge di lavanda contro lo stigma dell'epilessia; Corteo cittadino In Cammino per l'Autismo - Passi di Consapevolezza in programma mercoledì 1° aprile a Formia.

Uniti per Paolo e Rachele Franchelli, il consigliere Podio a Roma a sostengo delle due associazioni ingaune: Nessuno deve sentirsi soloUniti per Paolo e Rachele Franchelli, il consigliere Podio a Roma a sostengo delle due associazioni ingaune: Nessuno deve sentirsi solo ... msn.com

Non merito di inseguirti, né nessuno deve essere braccato. C’è un campo dove ci troveremo, un luogo dove puoi sentire crescere il silenzio. Un posto dove riconoscerai l’odore della mia essenza. A occhi chiusi, percepirai di nuovo, io sia lì. E sarai inebriata da facebook

In emergenza, nessuno deve essere lasciato solo. Comunicare con calma, con rispetto e seguendo i tempi della persona: è fondamentale nel soccorso di persone con sindrome di Down. t.me/vigilidelfuoco… #WDSD26 x.com