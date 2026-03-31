Nessuno deve sentirsi solo | a Nusco la Pasqua dell’RSA tra fede e umanità

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nusco, durante la Pasqua, si è svolta una cerimonia presso una residenza sanitaria assistenziale, coinvolgendo anziani e staff in un momento di spiritualità. L’evento ha combinato tradizioni religiose e attenzione alla cura delle persone, creando un’occasione di vicinanza e solidarietà tra i presenti. La celebrazione ha puntato a sottolineare il valore dell’umanità e della comunità in un periodo di festa.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di profonda spiritualità ma anche di autentica condivisione quello vissuto presso l’ R.S.A. di Nusco, dove si è celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Pasquale Cascio. Alla celebrazione hanno preso parte autorità civili, forze dell’ordine, personale sanitario, volontari, familiari e soprattutto gli ospiti della struttura, veri protagonisti di una giornata all’insegna della vicinanza e dell’umanità. A margine della funzione, il Sindaco di Nusco, Antonio Iuliano, ha voluto rivolgere un sentito messaggio alla comunità presente, sottolineando il valore dell’incontro e della condivisione: “ Non è stato soltanto un momento religioso, ma un’occasione autentica di incontro, di vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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