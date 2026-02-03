Alguer Rugby il Tar conferma l’ordinanza sull’impianto di Maria Pia

Il Tar Sardegna ha confermato l’ordinanza cautelare sull’impianto di Maria Pia. L’Alguer Rugby può continuare a utilizzare il campo, mentre il Comune aspetta di bandire una gara pubblica per affidare la gestione. La decisione arriva dopo settimane di incertezza sulla proprietà dell’impianto.

L’Alguer Rugby ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal Tar Sardegna riguardo all’impianto comunale di Maria Pia, in attesa di una gara pubblica per l’affidamento della gestione. La richiesta è stata avanzata per rispettare il decreto legislativo 382021 e il codice dei contratti pubblici, che prevedono l’utilizzo di procedure trasparenti per l’affidamento di strutture comuni. L’associazione ha evidenziato che l’attuale situazione, con l’uso dell’impianto senza titolo contrattuale, è in contrasto con le norme vigenti. L’Alguer Rugby ritiene fondamentale il campo di Maria Pia, riconosciuto per le proprie caratteristiche tecniche, normative e strutturali, come l’unica struttura idonea per competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

