Tosca ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo intitolato “Io non esisto senza te”. La canzone, interpretata anche con la collaborazione della cantante brasiliana Maria Bethânia, anticipa l’uscita del suo prossimo album, “Feminae”, prodotto da BMG. La pubblicazione segue l’annuncio ufficiale del singolo e la condivisione di alcune immagini promozionali.

photo credit: Riccardo Ghilardi ROMA – Disponibile da oggi “Io non esisto senza te”, secondo singolo di Tosca che anticipa l’album di prossima uscita per BMG, “Feminae”. Il brano segue il precedente singolo con Carmen Consoli “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”. Versione italiana di “Eu não existo sem você”, tra le più intense creazioni di Tom Jobim e Vinicius De Moraes, con adattamento di Joe Barbieri, “Io non esisto senza te” vede Tosca duettare con la sublime Maria Bethânia, accompagnate dalle note di Rita Marcotulli e Paolo Fresu. Ne nasce un brano che parla di desiderio, della certezza che la vita trovi senso solo nella presenza della persona amata, e che un amore sia autentico solo se custodisce in sé una traccia di saudade, quella “gioia di essere tristi” così tipica del sentire brasiliano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tosca lancia il nuovo singolo “Io non esisto senza te” con Maria Bethânia

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