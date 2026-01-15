Neonata morta dopo due giorni dal parto otto medici e un' ostetrica indagati

È stata aperta un'inchiesta sul decesso di una neonata avvenuto al Policlinico di Bari lo scorso 4 dicembre, pochi giorni dopo il parto. Otto medici e un'ostetrica sono attualmente indagati per chiarire le cause di questa tragedia. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle cure neonatalie e sulla sicurezza delle strutture sanitarie.

Aperta un'inchiesta sulla morte di una neonata nel Policlinico di Bari. Il decesso è avvenuto lo scorso 4 dicembre quando la piccola aveva appena due giorni di vita. Nel registro degli indagati vi sono nove persone, tra cui una ostetrica e otto medici di due diversi ospedali: quello dove la mamma, una 39enne barese, è stata seguita alla fine della gravidanza e quello, invece, dove ha partorito. L'ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo. Ancora da accertare le cause della morte. La pm ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche e i risultati dell'autopsia, in programma oggi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia dei genitori, assistiti dall'avvocato Cristina de Manno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

