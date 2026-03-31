Nelle Marche il 71% degli spostamenti è in auto | regione indietro su trasporti e sostenibilità

Nelle Marche, il 71% degli spostamenti avviene in auto, secondo i dati dell’Osservatorio Audimob rielaborati dall’Ufficio studi della Cisl regionale. La regione presenta una mobilità ancora molto orientata ai mezzi privati, con una percentuale di utilizzo inferiore rispetto alla media nazionale. Questi numeri evidenziano una preferenza marcata per il trasporto privato rispetto ad altri mezzi.

ANCONA- Nelle Marche si continua a viaggiare soprattutto in auto. È quanto emerge dai dati Isfort (Osservatorio Audimob), rielaborati dall’Ufficio studi della Cisl Marche, che fotografano una mobilità ancora fortemente sbilanciata sui mezzi privati, con un utilizzo inferiore alla media nazionale sia del trasporto pubblico sia delle forme sostenibili. In particolare, nel 2024 nella nostra regione si registra il peso preponderante di auto e moto, che coprono il 71% degli spostamenti, oltre 5 punti in più rispetto alla media nazionale (64,8%). Di conseguenza, risultano significativamente inferiori sia la quota degli spostamenti a piedi o in biciclettamicromobilità (22,1%), sia quella effettuata con i mezzi pubblici (7%), a fronte di una media italiana rispettivamente del 26,1% e del 9,1%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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