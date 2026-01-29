A quasi un mese dalla tragedia di Crans-Montana, i dubbi sull’inchiesta aumentano. Il 71% degli svizzeri non si fida più delle indagini condotte dalla procura di Sion. La morte di 40 giovani e i feriti di altri 116 continuano a sollevare domande sulla gestione delle indagini, che molti considerano ormai compromessa.

A quasi un mese dai gravissimi fatti di Crans-Montana, che ha portato alla morte di 40 giovanissimi e al ferimento di altri 116, i dubbi sull'operato della procura di Sion crescono, invece di diminuire. E non è una percezione solo italiana, benché il nostro Paese sia finito nel mirino della politica svizzera per la presa di posizione del governo, che ha richiamato l'ambasciatore a Roma per ottenere la collaborazione delle autorità svizzere. Da un sondaggio condotto da RSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, ossia l'emittente di servizio pubblico, emerge che nemmeno gli svizzeri sembrano avere fiducia nell'indagine delle autorità vallesane.

© Ilgiornale.it - "L'inchiesta è compromessa". Il 71% degli svizzeri non ha fiducia nelle indagini su Crans-Montana

La Procura di Roma ha annunciato l'invio di investigatori per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sulla strage di Crans-Montana, focalizzandosi sui soggetti legati ai Moretti.

Durante il sopralluogo effettuato tra il 4 e il 5 gennaio 2026 a Crans-Montana, gli investigatori svizzeri si sono mostrati visibilmente irritati e frettolosi a causa della presenza degli inviati italiani.

L'inchiesta è compromessa. Il 71% degli svizzeri non ha fiducia nell'inchiesta di Crans-MontanaIl risultato del sondaggio promosso dall'emittente pubblica svizzera dimostra che nemmeno in Svizzera piace come la procura vallese sta conducendo l'indagine ... ilgiornale.it

Su Crans-Montana c'è l'ok all'indagine comune Svizzera-Italia. Il giallo della riunione dopo la strageSi sblocca il braccio di ferro diplomatico, la procura di Roma e quella di Sion collaboreranno ufficialmente. Intanto l'inchiesta si arricchisce di nuovi elementi tutti da chiarire ... today.it

Il Presidente della Repubblica Mattarella, in visita a Dubai, ha incontrato il padre di Emanuele Galeppini, una delle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Un incontro con cui il Capo dello Stato è tornato ad esprimere la vicinanza delle ist facebook

Le sciatrici della nazionale italiana hanno reso omaggio alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. In occasione delle gare di Coppa del Mondo che si svolgono nella località svizzera, le atlete azzurre si sono riunite per un minuto di silenzio in m x.com