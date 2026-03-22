Referendum sulla giustizia chiuse le urne | nelle Marche ha votato oltre il 63% un dato record in regione

Urne chiuse nelle Marche: in regione ha votato oltre il 63% degli elettori, un dato record che non si vedeva da anni. IN AGGIORNAMENTO L'affluenza di ieri, domenica 22 marzo Ore 23, affluenza nelle Marche al 48,71% Ore 19, affluenza nelle Marche al 41,29% Nelle Marche alle 19, in base ai dati di 1.569 su 1.570, l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è interno al 41,29%. A livello provinciale i dati più elevati a Pesaro, oltre il 42,6%, e ad Ancona intorno al 41,63%. Ad Ascoli Piceno ha votato il 41,14% degli aventi diritto, e nel Maceratese l'affluenza è intorno al 40% mentre a... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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