Grafica in mostra opere di tre maestri

Il Museo della Carta e della Filigrana ha aperto le sue porte con una mostra dedicata a tre artisti, presentando una selezione di opere incisorie. La manifestazione si svolge nel cuore di una città nota per la sua tradizione cartaria e artistica. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare le creazioni di questi maestri.

Il Museo della Carta e della Filigrana fulcro dell'arte incisoria mondiale. Inaugurata nei giorni scorsi, l'esposizione dedicata ai vincitori dell'XI edizione del premio Leonardo Sciascia Amateur d'Estampes porta in città le opere di tre maestri assoluti della grafica contemporanea: l'ucraino Pavlo Makov (già protagonista alla Biennale di Venezia), la tedesca Katja Lang e il polacco Wieslaw Haladaj. La mostra intreccia linguaggi che spaziano dall'acquaforte alla puntasecca, celebrando un legame profondo tra il supporto cartaceo e il segno artistico. Come dichiarato dall'assessore alla Bellezza, Maura Nataloni: "Accogliere al Museo della Carta e della Filigrana una mostra legata al Premio Sciascia significa rafforzare il legame tra Fabriano e la grande tradizione della grafica d'arte internazionale.