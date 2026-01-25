Raro-originale-d’epoca 2 Una selezione di fotografie manifesti grafica ephemera in mostra
La mostra “Raro, originale, d’epoca 2” presenta una selezione di circa 35 materiali originali, tra fotografie, manifesti, grafica ed ephemera, provenienti dalle collezioni dello studio-galleria Spazio e Immagini di Bologna. A cura di Matteo Giacomelli, questa esposizione rappresenta la seconda tappa di un percorso iniziato nel 2024, offrendo un approfondimento sui temi trattati in precedenza attraverso pezzi autentici e di valore storico.
Mostra a cura di Matteo Giacomelli Seconda mostra sullo stesso tema già affrontato nel 2024, presenta nello studio - galleria Spazio e Immagini di Bologna una selezione di circa 35 materiali originali d'epoca scelti dalle collezioni del proprio archivio.Si tratta di una miscellanea giocata tra.
