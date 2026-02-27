Una conferenza si terrà presto ad Arezzo, dedicata a Dario Maestrini, noto per aver scoperto la “legge del cuore”. L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati dalla Società storica locale, con il sostegno del Comune, e si concentrerà sulla figura di questo importante medico che ha operato nel territorio. L’appuntamento mira a approfondire la sua figura e il suo contributo storico.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – È dedicata a Dario Maestrini, lo scopritore della “legge del cuore”, la prossima conferenza del ciclo di incontri organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici che hanno vissuto ed operato nel nostro territorio. L’appuntamento è per martedì 3 marzo alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino; relatore sarà il dottor Italo Farnetani, medico pediatra. Dario Maestrini, nato in provincia di Perugia nel 1886, fu direttore ad Arezzo dell’Ospedale sanatoriale Garbasso e fu il primo medico a comprendere il funzionamento del cuore, dimostrando che l’allungamento della fibra cardiaca determina un aumento della forza di contrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società storica, conferenza dedicata a Dario Maestrini, lo scopritore della “legge del cuore”

