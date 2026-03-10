Commissione periferie nel Casertano | Criticità a Castel Volturno

La commissione periferie ha visitato Castel Volturno e ha ascoltato le testimonianze dei cittadini riguardo alle opere pubbliche in corso di realizzazione. Durante le audizioni sono emerse diverse criticità sulle infrastrutture e sui lavori ancora da completare nel territorio. La visita è durata circa due minuti e ha coinvolto diversi rappresentanti locali che hanno illustrato le problematiche riscontrate.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le audizioni e le visite alle opere pubbliche non ultimate nella città di Caserta, è proseguita in provincia la visita della commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, organismo che ha all’attivo già 34 missioni esterne nelle 14 città metropolitane e in altre aree periferiche d’Italia, con sopralluoghi, incontri istituzionali, confronti con le comunità locali. Nel Casertano la commissione ha fatto tappa al cimitero di Casal di Principe per rendere omaggio alla tomba di don Peppe Diana, e a Castel Volturno. “ A Casal di Principe – ha spiegato il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare – abbiamo incontrato i familiari di questo martire anti-camorra, che portano avanti con iniziative e manifestazioni la sua memoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Commissione periferie nel Casertano: “Criticità a Castel Volturno” Articoli correlati Leggi anche: Napoli, si riparte a Castel Volturno: Genoa nel mirino e Conte attende i rientri Alisson Santos e Giovane in gol per Napoli nel test con il Giugliano a Castel VolturnoNel pomeriggio del 4 febbraio 2026, il Napoli si è sottoposto a un test con il Giugliano a Castel Volturno, in vista del match di campionato contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Castel Volturno Temi più discussi: Commissione periferie a Caserta, bene calo reati ma poche telecamere; Caserta è una grande città in cui si nota la carenza di servizi culturali ma in cui esiste un terzo settore forte ed incisivo; Sicurezza. Lunedì a Caserta la Commissione parlamentare di inchiesta. CASTEL VOLTURNO - La Commissione parlamentare sulle periferie in visita alla Pineta Grande: illustrato il modello organizzativo e l’impegno per il territorio15:41:45 Nell’ambito delle attività di monitoraggio e approfondimento in corso sul territorio nazionale, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado ... casertafocus.net Commissione periferie a Caserta, bene calo reati ma poche telecamereCaserta è una grande città in cui si nota la carenza di servizi culturali, penso alla mancanza di un cinema e di un teatro, che sono veicolo di inclusione come lo sport, ma in cui esiste un terzo set ... ansa.it Tele Club Italia. . #CampaniaOggi - Da Castel Volturno al Cilento la spiaggia non c'è più - facebook.com facebook Oggi la ripresa a Castel Volturno, ci sono due buone notizie per Conte. Rientrano McTominay e Lobotka Dopo tre giorni di meritato riposo, il Napoli riprende gli allenamenti e si prepara al rush finale di stagione. Oggi gli azzurri tornano in campo per lavorare x.com