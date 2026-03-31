Nel cantiere strappati i teli anti diossina

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cantiere della Pedemontana, alcuni teli anti diossina sono stati strappati dal vento e sono finiti in cima a un traliccio dell’alta tensione a Cesano. L'episodio si è verificato durante le condizioni meteorologiche di ieri, senza che si registrassero danni o feriti. I lavori nel cantiere sono stati temporaneamente sospesi per verificare la situazione.

Teli del cantiere Pedemontana strappati dal vento e spinti fino in cima a un traliccio dell’alta tensione a Cesano. La segnalazione via Facebook è arrivata ieri da un residente in zona Molinello, con tanto di documentazione fotografica. "Sembra uno di quelli dei cantieri di Pedemontana", spiegava l’utente, trovando conferme di altri lettori. Nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità dalla polizia locale di Cesano, che ha effettuato un sopralluogo e chiesto l’intervento di Terna per rimuovere il telo di plastica in cima al traliccio, che avrebbe potuto rappresentare un pericolo anche per la circolazione nel momento in cui fosse precipitato a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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