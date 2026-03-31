Nel cantiere strappati i teli anti diossina

Nel cantiere della Pedemontana, alcuni teli anti diossina sono stati strappati dal vento e sono finiti in cima a un traliccio dell’alta tensione a Cesano. L'episodio si è verificato durante le condizioni meteorologiche di ieri, senza che si registrassero danni o feriti. I lavori nel cantiere sono stati temporaneamente sospesi per verificare la situazione.

Teli del cantiere Pedemontana strappati dal vento e spinti fino in cima a un traliccio dell’alta tensione a Cesano. La segnalazione via Facebook è arrivata ieri da un residente in zona Molinello, con tanto di documentazione fotografica. "Sembra uno di quelli dei cantieri di Pedemontana", spiegava l’utente, trovando conferme di altri lettori. Nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità dalla polizia locale di Cesano, che ha effettuato un sopralluogo e chiesto l’intervento di Terna per rimuovere il telo di plastica in cima al traliccio, che avrebbe potuto rappresentare un pericolo anche per la circolazione nel momento in cui fosse precipitato a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel cantiere strappati i teli anti diossina Articoli correlati Leggi anche: Autista di bus chiede il biglietto e viene picchiata: i capelli strappati dalla testa. Orrore nel Casertano Posteggio anti esondazione. Studenti in visita al cantiere a lezione di sostenibilitàLezione di "parcheggi Spugna" per i futuri geometri dell’Istituto tecnico Mattei di Rho.