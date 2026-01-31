Gli studenti dell’Istituto tecnico Mattei di Rho hanno visitato il cantiere del nuovo parcheggio anti esondazione. Durante la visita, hanno visto dal vivo come funziona il progetto

Lezione di "parcheggi Spugna" per i futuri geometri dell’Istituto tecnico Mattei di Rho. Il Comune di Rho in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, il Politecnico di Milano e Ambiente Italia, hanno presentato agli studenti delle classi quinte del Mattei il progetto " Parcheggi Spugna " realizzato da Cap grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si tratta di undici interventi finalizzati alla trasformazione di altrettante aree di sosta in parcheggi, con l’obiettivo di consentire l’assorbimento dell’acqua piovana. Prima tra i banchi di scuola e poi direttamente nel cantiere di via Labriola, dove i lavori sono in fase di conclusione, e nel parcheggio di via Cornaggia, uno dei più grandi e già concluso da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Posteggio anti esondazione. Studenti in visita al cantiere a lezione di sostenibilità

Approfondimenti su Rho Politecnico

Studenti e rappresentanti delle istituzioni hanno visitato il cantiere del nuovo Polo scolastico in via Valdaso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rho Politecnico

Argomenti discussi: Posteggio anti esondazione. Studenti in visita al cantiere a lezione di sostenibilità.

Un presidio anti World Economic Forum (WEF), in particolare contro la presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato indetto questa sera attorno alle 18 in piazza Dante a Lugano da varie realtà alternative, tra cui il Soa Il Molino. Durante il sit-i - facebook.com facebook