Autista di bus chiede il biglietto e viene picchiata | i capelli strappati dalla testa Orrore nel Casertano

Un autista di bus nel Casertano è stata aggredita da alcuni passeggeri dopo aver chiesto loro di mostrare il biglietto. Durante l’incidente, l’autista è stata colpita e ha subito anche la perdita di alcuni capelli. L’episodio si è concluso con ferite e contusioni, lasciando un segno evidente sulla vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla violenza negli ambienti pubblici.

Conducente di bus picchiata da passeggeri per aver chiesto il biglietto. Capelli strappati, botte e ferite. Sul posto i carabinieri.