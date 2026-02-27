Nel dibattito politico italiano, il governo ha organizzato un referendum sulla giustizia, con la presidente del consiglio che ha annunciato la consultazione. Tuttavia, nel silenzio degli alleati di maggioranza, alcuni segnali indicano una certa distanza o dissonanza rispetto alla strategia ufficiale. Si tratta di un processo di comunicazione che, secondo alcuni osservatori, si svolge senza clamore e senza coinvolgimento diretto di tutte le forze alleate.

Non è una storia di tradimenti conclamati. Non ancora. È peggio. È la storia di una lenta, silenziosa, chirurgica operazione di sottrazione. Di quelli che ci sono ma non ci sono. Di dichiarazioni di facciata che incendiano la prateria. Di comunicati stampa che sembrano scritti per inguaiare più che per difendere. Di big impegnati altrove – sempre altrove – nelle settimane più calde della campagna referendaria. Benvenuti nel governo di centrodestra. Nelle riunioni riservate che non finiscono mai sui verbali e raramente sui giornali, la premier avrebbe fatto presente con una certa bruschezza il punto della situazione: gli alleati stanno lasciando che questa consultazione diventi una storia sulla sua persona, non sulla riforma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni e il referendum sulla giustizia – Il retroscena: nel silenzio degli alleati, qualcosa non torna. E stavolta non è colpa della sinistra

Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli SpecchiDopo la costituzione annunciata nei giorni scorsi, il Comitato “Giusto dire No – Messina” si prepara ora al suo debutto pubblico.

La meravigliosa sinistra per il “sì” al referendum sulla giustiziaLa sinistra che dice sì al referendum sulla giustizia è una specie di album di famiglia del progressismo liberale e garantista, che è stata la...

Referendum giustizia, Meloni: Arriveremo a fine legislatura. Sinistra non è abituata alla democrazia

