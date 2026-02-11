L’odissea delle case fantasma Coop Casa Marche tutto da rifare Il processo torna ad Ancona

Il processo su Coop Casa Marche torna a Ancona. I giudici hanno deciso di riprendere le udienze dopo che, due anni fa, avevano dichiarato l’incompatibilità territoriale, perché tra i potenziali danneggiati c’era anche un giudice di Ancona. La cooperativa, che doveva realizzare un piano di cento appartamenti a Pietralacroce, è finita in liquidazione coatta, e ora si rifanno le carte per capire cosa sia successo alle case fantasma.

Residenze fantasma a Pietralacroce, il processo di Coop Casa Marche torna ad Ancona. Il colpo di scena è arrivato ieri al tribunale de L'Aquila dove il procedimento era finito e destinato a ripartire dall'udienza preliminare dopo che in Appello, ad Ancona, i giudici della Corte avevano dichiarato due anni fa l'incompatibilità territoriale perché tra i potenziali danneggiati della cooperativa di costruzioni, finita in liquidazione coatta e che doveva realizzare cento appartamenti nell'ambito di un piano di edilizia economica popolare, c'era un giudice di Ancona. A rispedire tutto al mittente ieri è stato il gup aquilano Marco Billi che ha accolto le istanze di parte fatte dall'avvocato Andrea Marini, che rappresenta la parte civile di uno dei danneggiati dalla cooperativa (Cristiano Gambelli), e dal pubblico ministero.

