Nel 2025 in Italia nascite in calo del 3,9% Peggiora il saldo tra culle e decessi

Nel 2025, in Italia si registra un calo delle nascite del 3,9%, con un saldo negativo tra culle e decessi che peggiora rispetto agli anni precedenti. Il rapporto sugli indicatori demografici evidenzia come il paese sia tra quelli europei con i tassi di natalità più bassi e un aumento dei decessi, contribuendo a una diminuzione complessiva della popolazione residente.

Diminuiscono le nascite, stabili i decessi: nel 2025, 355mila i nati, 652mila i decessi. Prosegue in Italia il calo della fecondità, comune a molti Paesi europei: nel 2025 scende a 1,14 figli per donna (era 1,18 nel 2024). Nel panorama europeo l’Italia è uno dei Paesi con la più elevata speranza di vita: nel 2025 arriva a 81,7 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne. È quanto emerge dal report dell’ Istat sugli indicatori demografici 2025. Nel 2025 le nascite sono 355mila, con una diminuzione del 3,9% sul 2024. I decessi sono 652mila, in calo dello 0,2%. Il saldo naturale (ovvero la differenza tra nascite e decessi) è ampiamente negativo (circa -296mila unità), peggiorato rispetto al 2024 quando risultò pari a -283mila. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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