Un episodio giudiziario che coinvolge un dirigente di un comune italiano ha suscitato sorpresa e sconcerto tra i cittadini. La vicenda, di cui si parla in questi giorni, riguarda un procedimento legale avviato nei confronti di una figura pubblica. La notizia ha fatto il giro delle testate locali e sta facendo discutere l’opinione pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’episodio di natura giudiziaria che ha coinvolto un dirigente del Comune di Benevento lascia perplessi e stupiti. Leggiamo dei primi tentativi di ricavare il dividendo politico dalla vicenda. Sorprende e amareggia”, lo scrive in una nota il coordinamento cittadino di Noi di Centro. “Sorprende perché una semplice lettura, non già e non certo degli atti giudiziari ma semplicemente della nota ufficiale ai media della Procura, attesta che si è trattato di una condotta isolata, senza implicazioni e coinvolgimenti dell’amministrazione. Non vi sono dunque riflessi di natura politica. Amareggia perché il garantismo non si professa e non ha il timer. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - NdC: “No allo sciacallaggio: nessuno ha diritto di scagliare prima pietra”

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