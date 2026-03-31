NdC | No allo sciacallaggio | nessuno ha diritto di scagliare prima pietra

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio giudiziario che coinvolge un dirigente di un comune italiano ha suscitato sorpresa e sconcerto tra i cittadini. La vicenda, di cui si parla in questi giorni, riguarda un procedimento legale avviato nei confronti di una figura pubblica. La notizia ha fatto il giro delle testate locali e sta facendo discutere l’opinione pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’episodio di natura giudiziaria che ha coinvolto un dirigente del Comune di Benevento lascia perplessi e stupiti. Leggiamo dei primi tentativi di ricavare il dividendo politico dalla vicenda. Sorprende e amareggia”, lo scrive in una nota il coordinamento cittadino di Noi di Centro. “Sorprende perché una semplice lettura, non già e non certo degli atti giudiziari ma semplicemente della nota ufficiale ai media della Procura, attesta che si è trattato di una condotta isolata, senza implicazioni e coinvolgimenti dell’amministrazione. Non vi sono dunque riflessi di natura politica. Amareggia perché il garantismo non si professa e non ha il timer. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ndc no allo sciacallaggio nessuno ha diritto di scagliare prima pietra
© Anteprima24.it - NdC: “No allo sciacallaggio: nessuno ha diritto di scagliare prima pietra”

Articoli correlati

L’incubo in Sri Lanka per Ezio e Laura. La coppia bloccata sull’isola: “Sciacallaggio sui voli e nessuno ci dà risposte”Siena, 6 marzo 2026 – “Destabilizzata, impotente”: Laura, insieme al fidanzato Ezio, è bloccata in Sri Lanka, senza sapere, con certezza, quando...

ITA Airways, i sindacati accusano: “Ha ostacolato il diritto allo sciopero dei lavoratori”“Comportamenti non rispettosi della regolamentazione del settore e lesivi del diritto di sciopero“.

Altri aggiornamenti su NdC No allo sciacallaggio nessuno ha...

ndc no allo sciacallaggioAggressione a Faenza, Bosi (PD): No allo sciacallaggio politico. Il disagio giovanile va affrontato concretamenteIn merito alle dichiarazioni dei consiglieri di destra sull’episodio di violenza giovanile accaduto a Faenza, è intervenuto il consigliere regionale del ... ravennanotizie.it

Torino: Appendino, 'destra usa violenza anarchica, no allo sciacallaggio politico'Roma, 3 feb (Adnkronos) - Io vivo ancora sotto scorta. Prima di lanciare accuse sulla connivenza del M5s dovete riconoscere la battaglia di chi non nasconde la testa. Lo ha detto Chiara Appendino, ... iltempo.it

Trova facilmente notizie e video collegati.