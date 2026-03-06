Ezio e Laura si trovano attualmente in Sri Lanka, dove sono bloccati senza indicazioni chiare sui tempi di ritorno in Italia. La coppia denuncia uno sciacallaggio sui voli e si sente abbandonata, senza ricevere risposte certe dalle autorità. La loro situazione ha generato tensione e preoccupazione, rendendo difficile trovare una soluzione immediata.

Siena, 6 marzo 2026 – “Destabilizzata, impotente”: Laura, insieme al fidanzato Ezio, è bloccata in Sri Lanka, senza sapere, con certezza, quando potrà rientrare in Italia, nella sua Siena. E’ partita per la ‘splendida isola’ lo scorso 20 febbraio, sarebbe dovuta tornare domenica, 1 marzo, ma il suo volo di rientro, con scalo ad Abu Dhabi, è stato annullato a causa del conflitto. La vacanza si è trasformata in un incubo: i due ragazzi stanno cercando aiuto e considerazione, soluzioni alternative che siano sicure e il più possibile rapide, ma davanti si trovano muri di gomma e barili scaricati. Iran, Tajani: "Italiani che hanno lasciato aree a rischio già 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incubo in Sri Lanka per Ezio e Laura. La coppia bloccata sull’isola: “Sciacallaggio sui voli e nessuno ci dà risposte”

Caos voli per la crisi in Medio Oriente, famiglia bloccata in Sri Lanka: "Non sappiamo come tornare a casa"Il volo con scalo negli Emirati è stato cancellato e al momento non ci sono alternative immediate.

Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Ci sono 87 morti»Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del...

Altri aggiornamenti su Sri Lanka.

Discussioni sull' argomento L’incubo in Sri Lanka per Ezio e Laura. La coppia bloccata sull’isola: Sciacallaggio sui voli e nessuno ci dà risposte; Missile verso la Turchia, siluri in Sri Lanka. La guerra con l’Iran è mondiale; Nave iraniana attaccata da un sottomarino al largo dello Sri Lanka. Almeno 101 dispersi, un morto e 78 feriti; Bloccati ad Abu Dhabi tra droni e sirene, l’incubo del direttore dell’impianto Tekneko Roselli.

L’incubo in Sri Lanka per Ezio e Laura. La coppia bloccata sull’isola: Sciacallaggio sui voli e nessuno ci dà risposteLaura Mancusi, farmacista senese, è sull’isola con il fidanzato. Vogliamo tornare a casa. La compagnia aerea purtroppo non ci assiste ... lanazione.it

GUERRA DEL GOLFO, TOSCANI (COMPRESI FIORENTINI) BLOCCATI IN SRI LANKA: “VOLI ANNULLATI E PREZZI TRIPLICATI, NESSUN RISCONTRO DALLE AUTORITÀ”. Nessuna risposta dal Ministero nè dalle ambasciate: il racconto nell’articolo. - facebook.com facebook

Missile verso la Turchia, siluri in Sri Lanka. La guerra iraniana si combatte dappertutto x.com