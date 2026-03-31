Nella notte sono stati disputati otto incontri di NBA, con i Thunder che hanno raggiunto 60 vittorie complessive grazie ai 47 punti di Shai Gilgeous-Alexander. I San Antonio Spurs hanno ottenuto una vittoria con Victor Wembanyama che ha segnato 41 punti e catturato 16 rimbalzi. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito sui risultati delle altre partite.

Si sono disputati otto match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono gli Oklahoma City Thunder, che volano a quota 60 successi grazie ai 47 punti di Shai Gilgeous-Alexander, e uno straordinario Victor Wembanyama, autore di 41 punti e 16 rimbalzi nella vittoria dei San Antonio Spurs. Spettacolo e risultati pesanti anche sugli altri campi, tra rimonte, strisce aperte e prestazioni individuali di altissimo livello. Colpo di reni nel finale per i Miami Heat, che piazzano un parziale di 14-0 negli ultimi minuti e piegano i Philadelphia 76ers 119-109. Decisivi i 30 punti di Tyler Herro e la doppia doppia da 23+16 di Bam Adebayo, mentre a Philadelphia non bastano i 26 di Joel Embiid. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 marzo): Thunder da 60 vittorie, show Wembanyama

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