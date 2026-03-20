Nella notte dell’NBA si sono giocati otto incontri, con Luka Doncic che ha segnato 60 punti in una partita. Wembanyama ha deciso l’esito di una gara con un canestro allo scadere. I risultati delle partite sono stati aggiornati e disponibili per tutte le squadre coinvolte. Nessuna altra informazione sui dettagli delle partite o sui punteggi complessivi è stata fornita.

Si sono disputati otto match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono stati Luka Doncic, autore di uno straordinario cinquantello da 60 punti nel successo dei Los Angeles Lakers, e Victor Wembanyama, che con un jumper allo scadere ha regalato la vittoria ai San Antonio Spurs e il ritorno in zona playoff: una notte spettacolare, segnata da prestazioni individuali di altissimo livello e finali al cardiopalma. A Charlotte Hornets travolgono gli Orlando Magic 130-111 grazie a una serata da 21 triple, guidati dai 27 punti di Coby White. Decisivo il break a fine primo quarto, con Charlotte che prende il comando e non lo lascia più, sostenuta anche dai 25 punti di Brandon Miller. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (20 marzo): Doncic show da 60 punti, Wembanyama decide allo scadere

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