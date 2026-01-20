NBA Europe Milan in prima fila con Cardinale e Ibrahimovic | Crediamo nel progetto

Nel 2027 prenderà il via NBA Europe, il nuovo campionato di basket europeo promosso dalla NBA, ispirato al modello statunitense. Tra le città coinvolte, Milano si distingue come una delle principali protagoniste, sostenuta da importanti figure come il presidente del club e Zlatan Ibrahimovic. Un progetto che mira a rafforzare il legame tra il basket europeo e la prestigiosa lega americana, offrendo nuove opportunità di crescita e visibilità.

NBA Europe, il campionato di basket europeo ideato dalla NBA sulla falsariga di quello statunitense, dovrebbe partire nell'autunno 2027 con franchigie permanenti, inizialmente, in 12 città. Comprese Roma e Milano, la città che il Milan vorrebbe controllare. Da solo con l'Olimpia Milano, la squadra della città che già milita in Serie A e nell'EuroLega. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Accomando: “Milan, passi avanti per Coppola”. La formula dell’affare >>> «Sono convinto che se la NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina coi tifosi europei, nasca la partnership perfetta - ha detto Ibrahimovic, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

