Polonia al Mondiale decide Zielinski | gol vittoria e allarme infortuni rientrato

Nell'ultima partita di qualificazione al Mondiale 2026, la Polonia ha conquistato il passaggio alla fase finale grazie a un gol decisivo di Piotr Zielinski contro l’Albania. Con questa vittoria, la squadra ha ottenuto la qualificazione diretta, mentre si è risolta positivamente anche la situazione degli infortuni, che aveva sollevato preoccupazioni nelle settimane precedenti.

Piotr Zielinski trascina la Polonia alla fase finale del Mondiale 2026, firmando la rete pesantissima che vale la qualificazione aritmetica nello scontro decisivo contro l’ Albania. Il centrocampista dell’ Inter, faro tecnico della selezione polacca, ha risolto una pratica agonisticamente feroce, confermando una maturità internazionale che ne giustifica la centralità nello scacchiere nerazzurro. Al termine della sfida, ai microfoni di TVP Sport, il numero 10 ha rivendicato il valore di un successo ottenuto attraverso la sofferenza tattica e fisica, sottolineando come la qualità individuale sia stata la discriminante finale contro un’avversaria che ha lottato per una storica promozione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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