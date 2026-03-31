L’Italia di Gattuso affronta la partita contro la Bosnia senza alcun calciatore proveniente dal Milan. Questa scelta rappresenta una novità rispetto alle consuetudini della nazionale azzurra, che spesso ha avuto rappresentanti del club rossonero in rosa. La formazione ufficiale non include elementi del Milan, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti convocazioni e alle consuetudini di selezione.

Questa sera alle 20:45 la Nazionale Italiana affronta la Bosnia allo stadio 'Bilino Polje' di Zenica nella finale dei playoff Mondiali. È l’ultima occasione per strappare un biglietto per le Americhe e interrompere un’assenza che dura dal 2014, dalla Coppa del Mondo brasiliana. L’Italia intera sarà davanti alla TV per sostenere gli uomini del CT Gennaro Gattuso, ma tra i convocati non figura alcun giocatore del Milan. Un dato che certifica una tendenza recente, ma che si pone in netta controtendenza rispetto alla tradizione azzurra. Le assenze milaniste non sono casuali. Matteo Gabbia, tra i principali candidati, è ancora alle prese con un’ernia inguinale che ne ha condizionato la disponibilità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale senza giocatori del Milan: un dato in controtendenza con la tradizione azzurra. L’analisi

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