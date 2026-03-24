Irlanda del Nord senza la stella Bradley e con due giocatori di Premier League | la nazionale avversaria dell’Italia

(Adnkronos) – Sarà l'Irlanda del Nord la prima avversaria degli azzurri del ct Gattuso nel playoff di qualificazione al mondiale 2026. Una Nazionale da rispettare ma con valori tecnici non paragonabili a quelli dell'Italia. Tra i convocati del ct Michael O'Neill ci sono solo 2 giocatori di Premier League, il più importante campionato del mondo e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Italia-Irlanda del Nord: partita secca o andata e ritorno? La formula dei playoff MondialiSale l’attesa per gli spareggi mondiali. L’Italia di Gennaro Gattuso si giocherà tutto contro l’Irlanda del Nord in un appuntamento fondamentale per la partecipazione ai prossimi campionati del mondo. tag24.it

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