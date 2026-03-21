Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha commentato la partita contro il Torino disputata a San Siro. Ha osservato che i giocatori che affiancano Fullkrug in attacco traggono beneficio dalla sua presenza in campo. Brocchi ha analizzato le dinamiche della formazione rossonera e le combinazioni offensive durante la partita. La sua analisi si concentra sui movimenti e sulle scelte tattiche dei giocatori in campo.

Milan e Torino sono pronti a scendere in campo per affrontarsi nella 30ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, oltre che per riprendersi il secondo posto, attualmente occupato dal Napoli. A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Torino, Cristian Brocchi è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il match. Ecco, di seguito, le sue parole. "I giocatori che affiancano Fullkrug ne beneficiano. Possono girargli introno e sfruttare le proprie caratteristiche. Con il modulo di Allegri Pulisic e Leao giocano fuori ruolo e si devono adattare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, l’analisi di Brocchi: “I giocatori che affiancano Fullkrug ne beneficiano”

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