Nero e marrone si può L’abbinamento colore che sfida i tabù e conquista l’Inverno

L’abbinamento tra nero e marrone, spesso considerato un rischio, sta trovando sempre più spazio nelle scelte di stile invernali. Un’armoniosa combinazione di tonalità che, superando vecchi pregiudizi, permette di creare look eleganti e sobri. Questa scelta, una volta considerata inappropriata, si sta affermando come un’opzione versatile e raffinata per affrontare le stagioni fredde con discrezione e buon gusto.

Per anni è stato un no categorico, pronunciato con la stessa severità riservata ai sandali con le calze. Nero e marrone insieme? Vietato. O almeno così dicevano le regole non scritte della moda, quelle che si imparavano più per imitazione che per convinzione. Oggi, però, quelle regole sono state archiviate. Gli stivali marroni tornano protagonisti: gli outfit più chic dell'Autunno-Inverno X E l'inverno è la stagione che più di tutte ha riabilitato questo incontro cromatico, trasformandolo da scivolone stilistico a scelta consapevole. Il risultato? Look eleganti, sofisticati, sorprendentemente chic.

