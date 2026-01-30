Natale Pd | 182 telecamere installate a Montesilvano ma 93 non funzionano Sulla sicurezza il centrodestra ha fallito

A Montesilvano, su oltre 180 telecamere di videosorveglianza installate, solo 89 sono funzionanti. Le altre 93 sono ferme, alcune da tempo. La scarsa efficienza delle telecamere alimenta le polemiche sulla sicurezza e il centrodestra si difende dicendo che il problema è stato causato dalle mancate manutenzioni. La città si chiede se queste telecamere siano davvero utili o solo un investimento sprecato.

Solo 89 delle 182 telecamere di sicurezza installate a Montesilvano sarebbero funzionati: 93 quelle non operative. A denunciarlo tornando a parlare di mancanza di sicurezza in città è la consigliera comunale Pd Manuela Natale. "Evidentemente il tema sicurezza in città pesa come un macigno. Recenti, infatti, sono stati i furti in abitazione", commenta riferendosi agli ultimi abitanti, annunciando di aver depositato un emendamento al bilancio per chiedere lo stanziamento di fondi per acquistare nuovi dispositivi e parlando di "fallimento" del centrodestra in tema sicurezza a tutti i livelli, non solo a Montesilvano.

