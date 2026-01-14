La consigliera Natale Pd sulla sicurezza a Montesilvano | Vigili di quartiere e videosorveglianza

La consigliera Natale del Pd a Montesilvano rinnova la proposta di rafforzare la sicurezza attraverso l'istituzione dei vigili di quartiere e l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Secondo lei, queste misure rappresentano strumenti utili per migliorare la sicurezza, anche se il controllo di vicinato da solo non garantisce pienamente la tutela dei cittadini. L'obiettivo è creare un ambiente più sicuro e più vigilato per tutti.

Scoppia il ‘caso’ della Palazzina di Via D’Annunzio La consigliera Manuela Natale ricostruisce la procedura dell'operazione immobiliare a sei zeri deliberata dal Consiglio di #Montesilvano definendola "critica" Articolo nel primo comm facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.