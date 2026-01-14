La consigliera Natale Pd sulla sicurezza a Montesilvano | Vigili di quartiere e videosorveglianza
La consigliera Natale del Pd a Montesilvano rinnova la proposta di rafforzare la sicurezza attraverso l'istituzione dei vigili di quartiere e l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Secondo lei, queste misure rappresentano strumenti utili per migliorare la sicurezza, anche se il controllo di vicinato da solo non garantisce pienamente la tutela dei cittadini. L'obiettivo è creare un ambiente più sicuro e più vigilato per tutti.
«Sicurezza a Montesilvano: ri-propongo la soluzione dei vigili di quartiere e videosorveglianza. Il controllo di vicinato non costituisce garanzia per i cittadini. Sin dalla campagna elettorale ho posto l’attenzione sul tema della sicurezza evidenziando la necessità dell’istituzione del vigile di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
