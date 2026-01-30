Malcontento tra gli alunni | Così vengono distrutte storiche identità culturali

Gli studenti delle scuole Carducci e Barsanti e Matteucci manifestano il loro malcontento. Da settimane si oppongono all’accorpamento tra le due classi, rivendicando il loro diritto a essere considerati persone, non numeri. Molti di loro temono che questa decisione possa distruggere le loro storiche identità culturali. La protesta si fa sentire tra i banchi, con i ragazzi che chiedono più rispetto e ascolto da parte delle autorità scolastiche.

"Non siamo numeri, siamo persone": esplode il malcontento tra i banchi di scuola per l’accorpamento tra Carducci e Barsanti e Matteucci. "Per noi studenti è difficile confrontarci con un accorpamento – dice Matteo Posarelli, rappresentante d’istituto al Barsanti e Matteucci - una misura che crea dispersione e distrugge l’identità della scuola. A Viareggio è impossibile vedere insieme Carducci e Barsanti e Matteucci. Per tutti noi sarà una vera e propria rivoluzione non necessaria e che si sarebbe potuta evitare. Si parla spesso di “matrimonio forzato”, non c’è espressione più corretta per definire il sistema degli accorpamenti: unire due ambienti così diversi, con indirizzi di studio completamente differenti, è solo frutto di un calcolo ragionieristico che non tiene conto della specificità degli istituti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

