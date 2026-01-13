I sentieri di Roncà tra bellezze naturali storiche e culturali
Scopri i sentieri di Roncà, un percorso tra natura, storia e cultura. Sabato 17 gennaio, un’escursione nella Val Nera vi accompagnerà attraverso cascate, formazioni di basalti e siti fossiliferi di rilievo. Un’occasione per apprezzare il paesaggio e le testimonianze del passato, in un ambiente tranquillo e ricco di fascino.
Sabato 17 Gennaio una piacevole escursione che risale la suggestiva Val Nera e il suo pittoresco corso d’acqua, tra cascatelle, antichi basalti colonnari e importanti siti fossiliferi. Lungo il cammino, nella seconda parte del percorso, i boschi collinari si alternano ad ampie zone coltivate a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
