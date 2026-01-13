I sentieri di Roncà tra bellezze naturali storiche e culturali

Scopri i sentieri di Roncà, un percorso tra natura, storia e cultura. Sabato 17 gennaio, un’escursione nella Val Nera vi accompagnerà attraverso cascate, formazioni di basalti e siti fossiliferi di rilievo. Un’occasione per apprezzare il paesaggio e le testimonianze del passato, in un ambiente tranquillo e ricco di fascino.

