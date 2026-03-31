A Concorezzo è stato avviato un corso gratuito di lettura ad alta voce intitolato

Una scuola gratuita di reading che permetterà ai partecipanti di diventare volontari in biblioteca. L'iniziativa ha preso il via a Concorezzo dove è stato organizzato il corso di lettura ad alta voce "Parole in carne e ossa", un percorso formativo dedicato a chi desidera imparare a modulare la propria voce nella lettura, con particolare attenzione alla narrazione per bambini, e in generale a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità di lettura espressiva per poi rendersi utili all'interno della biblioteca cittadina. Il corso si svolgerà dal 16 aprile al 21 maggio, spiegano dal municipio, con incontri settimanali il giovedì dalle 20. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Nasce la scuola (gratis) per imparare a leggere in pubblico e diventare volontari in biblioteca

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