Lucia Cherici entra in Forza Italia | Perché Azione Arezzo va in direzione opposta al nazionale?

Lucia Cherici annuncia il suo ingresso in Forza Italia, dopo aver lasciato Azione e aderito al manifesto del partito di Berlusconi. La sua candidatura alle regionali si inserisce in un percorso di cambiamento politico e di rafforzamento delle proprie posizioni all’interno del panorama regionale. La decisione di Cherici solleva domande sulla direzione politica di Azione Arezzo, che sembra divergere da quella a livello nazionale.

Dopo aver lasciato Azione, aver aderito al manifesto di Forza Italia ed essersi candidata per le regionali, adesso Lucia Cherici annuncia il suo ingresso, da tesserata, nel partito azzurro. La notizia viene diffusa oggi, 26 gennaio, giorno in cui Forza Italia celebra il suo 32esimo anniversario. “Il recente ingresso di Lucia Cherici in Forza Italia - spiega una nota diramata dalla stessa Cherici - segna un chiaro segnale di coerenza rispetto al suo passato politico. Lucia Cherici ha lasciato Azione nel 2025, denunciando una “deriva a sinistra” del partito, culminata in alleanze con il Partito Democratico e forze progressiste in vista delle regionali toscane 2025, poi interrotte da Carlo Calenda.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In un'intervista, Casellati ha espresso accordo con Pier Silvio Berlusconi riguardo alla direzione che il partito Forza Italia sta prendendo.

