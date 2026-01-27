Il nuovo resort di Corinthia a Menaggio, sul Lago di Como, si rivolge al turismo di lusso. Il progetto, sviluppato da RoundShield, mira a valorizzare le potenzialità della zona offrendo un’esperienza esclusiva e raffinate. Una scelta strategica che conferma l’interesse crescente per il turismo di alta gamma nella regione, contribuendo a rafforzare l’immagine del Lago di Como come destinazione privilegiata.

Menaggio (Como), 27 gennaio 2026 – La vista ormai magnificata in tutto il mondo del Lago di Como, attira ancora una volta gli investitori di alta gamma del settore turismo, con un progetto che promette di stravolgere al rialzo l’offerta sul territorio. La piattaforma europea RoundShield, controllata da Harrison Street Asset Management, ha annunciato l’acquisizione di una proprietà di 40 ettari a Menaggio, affacciata sulla sponda occidentale del Lario e sul secondo campo da golf più antico d’Italia, il Menaggio e Cadenabbia Golf Club, fondato nel 1907. Un polmone verde esteso, in una posizione che domina il panorama del lago, destinato ora ad accogliere un nuovo resort della catena Corinthia Hotels. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corinthia, il business con vista lago: a Menaggio nasce il resort di RoundShield dedicato al turismo di lusso

Sul Lago di Como, entro il 2028, nascerà il Corinthia Lake Como, un resort di lusso con 58 camere situato a Menaggio.

Villa Carissimo, situata tra le contrade San Felice e San Cosimo a Oria, si appresta a rinascere come resort di lusso grazie a un investimento italo-turco.

