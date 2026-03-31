Nas controlli in oltre 500 mense ospedaliere | trovate irregolarità in 4 su 10

Sono stati effettuati controlli in più di 500 mense ospedaliere, riscontrando irregolarità in circa il 40% dei casi. Le principali criticità riguardano problemi igienico-sanitari nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, difetti strutturali, procedure di autocontrollo non rispettate e irregolarità nella gestione e conservazione dei prodotti alimentari.

Irregolarità in 4 strutture su 10. È questo l’esito di una campagna straordinaria di controlli su mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, condotta daiNastra il 19 febbraio e il 22 marzo. L’obiettivo era la verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti. Sotto l’occhio dell’unità specializzata dei Carabinieri sono finite558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato238 strutture non in linea con gli standard previsti, pari al 42,7% del totale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nas, controlli in oltre 500 mense ospedaliere: trovate irregolarità in 4 su 10 Articoli correlati Insetti e alimenti scaduti, controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere: “Irregolarità in 4 su 10”Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati,... Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in oltre 4 strutture su 10; Lamezia, controlli straordinari nel weekend: sequestri alimentari, sanzioni e scoperti lavoratori in nero - Video; Punturine e botox con prodotti scaduti: maxi sequestro dei Nas in un ambulatorio di Bari; Blitz dei NAS: sequestrata oltre una tonnellata di cibo avariato. Insetti e alimenti scaduti, controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere: Irregolarità in 4 su 10Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati, infestazioni ... fanpage.it Controlli del NAS in mense ospedaliere tra Napoli e provincia: sequestrati chili di alimenti scaduti facebook Blitz dei Nas in tutta Italia: sospese due mense e numerose irregolarità riscontrate x.com