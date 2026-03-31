Controlli Nas in 558 mense ospedaliere irregolarità in 4 su 10

Nelle ultime settimane, i Nas hanno effettuato controlli in 558 mense ospedaliere, riscontrando irregolarità in circa il 40% delle strutture ispezionate. Le verifiche hanno riguardato aspetti legati alla sicurezza alimentare e alla conformità delle procedure igienico-sanitarie. I controlli sono stati svolti in diverse regioni, con alcune strutture che sono state sanzionate o soggette a provvedimenti di chiusura temporanea.

Tempo di lettura: < 1 minuto Irregolarità in 4 strutture su 10. E’ l’esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti e che è stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo. Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Articoli correlati Mense ospedaliere, controlli Nas in Campania: irregolari 18 strutture su 22Controlli Nas nelle mense ospedaliere in Campania: 18 strutture irregolari su 22 tra Avellino, Benevento e Salerno. Salerno, controlli Nas in mense ospedaliere: 18 non a norma(LaPresse) I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: SANITÀ, CONTROLLI DEI NAS IN 558 MENSE DI OSPEDALI: IRREGOLARITÀ NEL 42,7% DEI CASI; Health, Nas inspections in 558 hospital canteens: irregularities in 42.7% of cases. Sanità, controlli dei NAS in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casiOltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti ... msn.com Irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10: è l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle strutture e sui servizi di ristorazione sanitaria condotta dai Nas tra febbraio e marzo #ANSA - facebook.com facebook