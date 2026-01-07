Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026

Il Comune di Fiumicino ha annunciato la candidatura per il titolo di Capitale italiana del mare 2026. L'iniziativa, promossa dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mira a valorizzare le risorse e le eccellenze marittime del territorio. La candidatura rappresenta un passo importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela del patrimonio marino locale.

Fiumicino, 7 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha avviato il percorso di candidatura al bando nazionale per il conferimento del titolo di " Capitale italiana del mare 2026 ", promosso dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'iniziativa rappresenta una grande opportunità di crescita e valorizzazione per la città, che da sempre fonda la propria identità sul rapporto con il mare, il porto, la pesca, l'ambiente costiero e le attività legate all'economia marittima, in linea con le politiche europee e con gli obiettivi del Piano del Mare 2023–2025.

