Capitale italiana del Volontariato 2027 | Verona prepara la candidatura

Verona annuncia la sua candidatura a Capitale italiana del Volontariato 2027, spinta dall’attiva promozione del terzo settore da parte dell’amministrazione comunale. La città ha deciso di puntare forte sulla solidarietà, creando un assessorato dedicato ai volontari e coinvolgendo oltre 200 associazioni locali in un grande progetto di riconoscimento.

L'impegno dell'amministrazione comunale per valorizzare il terzo settore, a Verona radicato al punto da portare all'istituzione, tra i primi Comuni in Italia un assessorato dedicato, prosegue. La giunta infatti sta valutando il percorso di candidatura per il conferimento del titolo di Capitale italiana del Volontariato 2027. Il titolo viene conferito mediante bando pubblico da CSVnet, Associazione Centri di Servizio per il Volontariato, in partenariato con il Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana, in collaborazione con ANCI, e intende promuovere la cultura del dono e dell’impegno civico, rafforzare il ruolo del volontariato nella costruzione del bene comune e valorizzare le buone pratiche di collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Terzo Settore, imprese e cittadini.🔗 Leggi su Veronasera.it

Sei un volontario o un’associazione? Non perdere l’opportunità di candidarti come Capitale italiana del volontariato 2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.