Porsche con telaio contraffatto | auto sequestrata denunciato il proprietario

Da brindisireport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia stradale di Brindisi ha sequestrato una Porsche Cayenne con il telaio contraffatto. Durante un controllo a Oria, gli agenti hanno scoperto che i dati identificativi dell’auto erano stati alterati. Il proprietario è stato denunciato.

ORIA - Durante un controllo straordinario della sezione polizia stradale di Brindisi, a Oria, una Porsche Cayenne con i dati identificativi del telaio alterati è stata posta sotto sequestro. Il proprietario, invece, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Il ritrovamento.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

