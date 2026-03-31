A pochi giorni da un momento chiave della stagione, il Napoli si trova al centro di una situazione imprevista. Un calciatore non si è presentato all’allenamento programmato, alimentando le voci su un possibile allontanamento dalla rosa. La squadra, che stava cercando di risollevarsi, deve ora fare i conti con questa assenza improvvisa.

Proprio quando il calendario sembrava favorire una possibile rimonta del Napoli, ecco l’ennesima tegola che si abbatte su Castel Volturno. Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento indetto da Antonio Conte stamattina alle 11.30, preferendo rimanere in Belgio per continuare il recupero dall’ultimo infortunio che l’ha spinto a rifiutare la convocazione della nazionale. Il club di Aurelio de Laurentiis non ha ancora preso una decisione ufficiale ma, visto come si è comportato in passato in casi di indisciplina, sembra intenzionato ad escludere dalla rosa l’avanti belga e comminare provvedimenti disciplinari pesanti. Vediamo la situazione, il possibile rientro di Lukaku dal Belgio e come questa rottura potrebbe invogliare altre squadre a farsi avanti per il centravanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, scoppia il caso Lukaku: non si presenta all’allenamento, forse fuori rosa

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