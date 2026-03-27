Il Napoli ha comunicato che, qualora Lukaku non rientrasse entro martedì, verrà messo fuori rosa. La squadra ha deciso di adottare questa misura in seguito alla situazione relativa al trasferimento dell’attaccante. La posizione ufficiale è stata diffusa attraverso fonti di Sky Sport, confermando la linea dura presa dal club. La questione riguarda il rispetto degli accordi e la permanenza del giocatore in rosa.

A riportarlo è Sky Sport: "Continua il braccio di ferro tra club e calciatore". Di Marzio: "Lukaku intanto sarà certamente multato" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Romelu Lukaku L’idea del giocatore è quella di continuare il percorso di riatletizzazione in Belgio. Opzione che la società non ha preso in considerazione, in quanto vuole il calciatore al più presto a Napoli. L’ultimo appuntamento con gli allenamenti del club è previsto per martedì 31 marzo: in caso di assenza del belga, la possibilità di essere messo fuori rosa potrà diventare concreta. Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Lukaku, il Napoli fa sul serio: se non dovesse tornare entro martedì, sarà messo fuori rosa

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