Youssef che gli amici chiamavano Abu | chi era il ragazzo di 19 anni accoltellato a scuola a La Spezia

Youssef, noto come «Abu» tra amici, era un ragazzo di 19 anni di La Spezia. Timido e diligente, studiava con impegno e lavorava nel tempo libero per sostenere la famiglia. La sua vita, segnata da semplicità e responsabilità, è stata tragicamente interrotta in un episodio di violenza scolastica. Uno zio ha ricordato: «Se fossero tutti come lui, nulla di brutto potrebbe succedere».

Sognava di diventare elettricista Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, per gli amici «Abu», il 19enne accoltellato all'Istituto tecnico Einaudi-Chiodo de La Spezia lo scorso 16 gennaio. A ucciderlo, Zouhair Atif, studente della stessa scuola, per via di una foto - ha raccontato agli inquirenti - che ritraeva Abu insieme a una ragazza che frequentava. Un gesto ingiustificabile, che ha sconvolto l'intera comunità spezzina e non solo. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza arrivati alla famiglia di Youssef Abanoud, molto apprezzato sia a scuola che fuori. Di origini egiziane, il ragazzo era nato a Fayyum, non lontano dal Cairo, ma viveva in Italia da quando aveva cinque anni, complice il lavoro del padre, capo cantiere in un'azienda ligure. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, 18 anni, era nato a Fayyum, vicino al Cairo, e viveva alla Spezia con la famiglia. Il padre, capocantiere, era noto nella comunità. Studente con il sogno di diventare elettricista, Youssef è stato tragicamente vittima di un episodio all’interno della scuola, suscitando dolore e riflessioni sulla sicurezza e l’integrazione.

Youssef Abanoub, studente di 19 anni dell’istituto Domenico Chiodo-Einaudi a La Spezia, è stato vittima di un tragico episodio avvenuto in ambito scolastico. Ucciso con un colpo di arma bianca, si ipotizza che il motivo dell’aggressione sia legato a motivi di gelosia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e sgomento nella comunità locale e nelle istituzioni.

