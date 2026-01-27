Controlli ad alto impatto sotto le due torri | un arresto due denunce e 96 persone identificate

Nel centro di Bologna sono stati condotti controlli mirati per contrastare spaccio e degrado, con un intervento che ha portato all’arresto di una persona, due denunce e l’identificazione di 96 soggetti. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno delle autorità per garantire sicurezza e ordine pubblico nel cuore della città.

