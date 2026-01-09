Dalla Roma al Napoli | piace molto a Conte! Spunta l’ipotesi di mercato clamorosa

Il mercato invernale del Napoli si sta delineando con attenzione, soprattutto in vista di possibili movimenti in attacco. La società campana valuta diverse opzioni, sia per rafforzare la rosa sia per gestire eventuali uscite. Tra le ipotesi più discusse c’è l’interesse di Antonio Conte, che potrebbe influenzare le scelte di mercato del club. Un periodo di valutazioni che potrebbe portare a novità importanti nelle prossime settimane.

Il mercato invernale del Napoli può muoversi anche in attacco. Il club campione d'Italia osserva con attenzione diversi scenari, tra entrate e possibili uscite. Antonio Conte ha indicato alcune priorità e la dirigenza valuta ogni incastro con attenzione. Tra i nomi che tornano d'attualità c'è Raheem Sterling, ma non è l'unico: per il reparto offensivo cresce l'interesse per Evan Ferguson. Le prossime settimane saranno decisive per capire se e come il Napoli interverrà davanti. Ferguson piace a Conte, scenario aperto. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', ad Antonio Conte piace Evan Ferguson. Il centravanti irlandese classe 2004 è attualmente in prestito alla Roma con diritto di riscatto fissato a 38 milioni, dopo i 3 milioni che sono già stati versati al Brighton in estate.

Calciomercato, Dragusin torna in Serie A? Piace a Napoli e Roma - L'ex Genoa e Juventus, ora in forza al Tottenham, si è completamente ristabilito dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ... fantacalcio.it

Roma-Napoli, ipotesi scambio Dovbyk-Lucca - I due club, che vogliono rinnovare i rispettivi reparti offensivi, pensano a uno scambio di numeri 9 Al momento è solo un'idea, una delle tante in questa finestra di mercato, se diventerà una trattati ... calciomercato.com

Roma, Napoli, Juventus, Galatasaray, Fenerbahçe, Nottingham: tutti interessati, tutti a chiedere informazioni, ma alla fine nessuno affonda davvero il colpo. 35 milioni per Frattesi è una valutazione più che sensata. È un giocatore con margini, qualità e possibili - facebook.com facebook

#FL7 Roma-Napoli via Formia - Servizio in ripresa dopo guasto a Latina. x.com

