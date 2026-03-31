Napoli-Milan si accende l’atmosfera | il comunicato dei tifosi rossoneri FOTO

Da spazionapoli.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è diffusa la notizia di una manifestazione prevista per sabato mattina a Milanello, organizzata dai tifosi rossoneri della Curva Sud. L’evento si svolgerà alle 10 e ha come obiettivo principale contestare il divieto di trasferta a Napoli, oltre a incoraggiare la squadra in vista della partita. La manifestazione è stata annunciata tramite un comunicato diffuso dai tifosi.

Si accende il clima attorno a Napoli-Milan. I Banditi Curva Sud organizzano una manifestazione a Milanello sabato mattina per contestare il divieto di trasferta a Napoli e, al tempo stesso, dare la carica alla squadra prima della partenza: l’appuntamento alle 10.30 durante l’allenamento. Milan, il veto alla trasferta di Napoli scatena la protesta. La decisione delle autorità di bloccare i tifosi rossoneri allo stadio Maradona ha innescato una reazione decisa del gruppo organizzato dei Banditi Curva Sud. Il comunicato ufficiale non usa mezzi termini: “Ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una concreta motivazione”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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