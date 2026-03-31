Napoli-Milan si accende l’atmosfera | il comunicato dei tifosi rossoneri FOTO

Si è diffusa la notizia di una manifestazione prevista per sabato mattina a Milanello, organizzata dai tifosi rossoneri della Curva Sud. L’evento si svolgerà alle 10 e ha come obiettivo principale contestare il divieto di trasferta a Napoli, oltre a incoraggiare la squadra in vista della partita. La manifestazione è stata annunciata tramite un comunicato diffuso dai tifosi.

Si accende il clima attorno a Napoli-Milan. I Banditi Curva Sud organizzano una manifestazione a Milanello sabato mattina per contestare il divieto di trasferta a Napoli e, al tempo stesso, dare la carica alla squadra prima della partenza: l’appuntamento alle 10.30 durante l’allenamento. Milan, il veto alla trasferta di Napoli scatena la protesta. La decisione delle autorità di bloccare i tifosi rossoneri allo stadio Maradona ha innescato una reazione decisa del gruppo organizzato dei Banditi Curva Sud. Il comunicato ufficiale non usa mezzi termini: “Ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una concreta motivazione”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Milan, si accende l’atmosfera: il comunicato dei tifosi rossoneri (FOTO) Articoli correlati Leggi anche: Marinozzi: “Milan, atmosfera bella da inizio stagione: si accende il duello con l’Inter” Napoli-Milan, adottate alcune prescrizioni per i tifosi rossoneriTempo di lettura: < 1 minutoll Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Rabiot, il trascinatore che accende il Milan: numeri, leadership e la sfida al tabù Napoli; Leao vola in Portogallo per dei controlli! La data del rientro e le ultime in vista di Napoli-Milan; Serie A, 30ª Giornata: l'Inter rallenta, Milan e Napoli accorciano. Ora pausa per gli spareggi mondiali decisivi per l'Italia; Il Milan senza Rafael Leao segna di più: divorzio a fine stagione?. Napoli, la situazione infortunati: un nuovo problema e un recupero a sorpresaNapoli, la situazione infortunati aggiornata: Lobotka rientra, Rrahmani sorprende, Di Lorenzo e Vergara in dubbio. Novità anche su Politano ... napolicalciolive.com Un anno fa, dopo Napoli Milan. Parló chiaro. Parló benissimo. Parló così come doveva parlare Antonio Conte. Sarebbe stata una follia non crederci. Una follia anche non guardarsi alle spalle. Testa e coraggio, corsa e sudore, voglia e sogni, lotta e piedi per te - facebook.com facebook Trasferta vietata Napoli-Milan, la Curva Sud chiama tutti a raccolta a Milanello per supportare la squadra x.com