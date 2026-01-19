Marinozzi | Milan atmosfera bella da inizio stagione | si accende il duello con l’Inter

Andrea Marinozzi commenta l’atmosfera a Milano all’inizio della stagione, sottolineando come il duello tra Milan e Inter si stia intensificando. Dopo la vittoria di ieri del Milan contro il Lecce, firmata da Füllkrug, il giornalista analizza lo stato di forma della squadra di Allegri e le prospettive del campionato. Un quadro sobrio e preciso sulla situazione attuale del club rossonero, senza esagerazioni o sensazionalismi.

"L'atmosfera è bella da inizio stagione. È totalmente cambiata rispetto allo scorso anno e si accende ancora di più per questo duello con l'Inter. Perché ci sono tantissimi punti in comune, anche recenti. Il successo dell'Inter contro il Lecce con Francesco Pio Esposito, qui invece con Füllkrug". LEGGI ANCHE: Milan, Füllkrug fa sorridere Allegri. I guai di Camarda, l'idea per rinforzare la difesa >>> "Ma anche la partita di sabato dell'Inter: prima mezz'ora, grandissima qualità, poi gestisce concedendo pochissimo agli avversari. Il Milan fa una grande mezz'ora nel secondo tempo, creando tante opportunità.

Franco Piantanida, giornalista di TMW, analizza la corsa allo scudetto, dichiarando di aver puntato sul Milan fin dall'inizio e di vedere l'Inter come possibile inseguitrice. Nel corso dell'intervista, si soffermano temi come la prestazione di Pulisic e l'importanza di Leao per le ambizioni delle rispettive squadre, offrendo una panoramica equilibrata sulla situazione attuale del campionato italiano.

Andrea Marinozzi sulla forza mentale del Milan È merito del lavoro di Allegri #Fuoriclasse powered by Haier è LIVE ora su #DAZN x.com

Alla trasmissione di DAZN “Fuoriclasse”, il noto giornalista Andrea #Marinozzi si esprime così sul #Milan e sulla corsa per lo #Scudetto Siete d’accordo con le sue parole Maggiori informazioni sul nostro sito, link nelle storie! - facebook.com facebook

