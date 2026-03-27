Napoli-Milan adottate alcune prescrizioni per i tifosi rossoneri
Il Prefetto di Napoli ha stabilito alcune prescrizioni per i tifosi rossoneri in vista della partita tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile 2026 allo stadio locale. La disposizione riguarda le misure di ordine pubblico da adottare durante l’evento, che fa parte del campionato di Serie A 20252026. La partita si svolgerà presso lo stadio D., secondo quanto comunicato dalle autorità.
Tempo di lettura: < 1 minuto ll Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 20252026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella Regione Lombardia. ... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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