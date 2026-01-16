Verso Milan-Lecce ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWS

Domenica il Milan affronta il Lecce in una partita importante per la stagione. Prima del match, l’allenatore Massimiliano Allegri sarà protagonista di una conferenza stampa prevista per sabato, durante la quale analizzerà la sfida e le condizioni della squadra. Questo appuntamento offre l’opportunità di conoscere le strategie e le considerazioni del tecnico in vista dell’incontro.

Archiviato il successo contro il Como di Cesc Fabregas, firmato dal gol di Christopher Nkunku su calcio di rigore e dalla doppietta di Adrien Rabiot, il Milan inizia a prepararsi alla prossima sfida di campionato contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, il Diavolo ospiterà i giallorossi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, in occasione della sfida valida per la 21^ giornata di Serie A. Come di consueto, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri presenterà in conferenza stampa la sfida. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan l'appuntamento sarà domani, sabato 17 gennaio alle ore 12:00 a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWS Leggi anche: Verso Milan-Sassuolo: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWS Leggi anche: Verso Cagliari-Milan: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWS Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Home Mercato Video Foto Rosa - Reduce dal disastroso debutto in campionato contro la Cremonese, il Milan cerca il pronto riscatto domani sera al Via del Mare contro il Lecce. sportmediaset.mediaset.it Coppa Italia: Milan, c'è Camarda sulla strada verso gli ottavi - La Coppa Italia riprende torna sotto i riflettori e il grande protagonista è il Milan di Max Allegri, costretto a partire dal primo turno per i risultati dello scorso campionato. sportmediaset.mediaset.it Coppa Italia, Allegri verso Milan-Lecce: "Leao out. Turnover? Bisogna passare il turno" - Domani, martedì 23 settembre, i rossoneri ospiteranno il Lecce alle 21 per i sedicesimi. sport.sky.it MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE MILAN VERONA:DOBBIAMO RITORNARE ALLA VITTORIA... VERSO COMO MILAN Il Milan è già a Como Foto di Fabrizio Arlati - facebook.com facebook Verso Como-Milan, la situazione disciplinare: un diffidato tra i rossoneri x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.